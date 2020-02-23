شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار فيديو جنسي جديد لـ”إنجي خوري” في بيروت .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مواقع إخبارية لبنانية، عن قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بإلقاء القبض على الممثلة السورية إنجي خوري (نجوى خليق الله)، بعدما دخلت إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة.

وعلقت المغنية اللبنانية قمر (غريمة إنجي خوري)، على خبر القبض على الأخيرة، قائلة: «الله كبير وحقي اتاخد حمد لله».

وعدد من النشطاء على السوشيال ميديا، تداولوا في ديسمبر الماضي، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت إنجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

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وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بهذه العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.

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