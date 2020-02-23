وزير الصحة يفتتح مركز العزل الاحترازي لفيروس كورونا في مطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مركز العزل الاحترازي لفيروس كورونا المستجد بمطار سيئون الدولي .



ويأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية في حالة لا سمح الله اكتشاف حالات مشتبهة سيما القادمين عبر المنافذ البرية الى حضرموت او عبر مطار سيئون الدولي .

Advertisements

واستمع الوزير والوكيل من قبل مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي حول مكونات المركز الذي يتسع الى 12 سريرا مع توفير كافة المعدات والتجهيزات وفقا والمواصفات الدولية اضافة الى الطاقم الطبي والفني المزوّد بكل الاحتجاجات الوقائية مع عن شكره وتقديره لوزارة الصحة العامة ممثلة بمعالي الوزير الدكتور / ناصر باعوم على الاهتمام والرعاية والتواصل المستمر في المتابعة للإجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذتها السلطة المحلية ومكتب الوزارة بهذا الخصوص موصول الشكر إدارة مطار سيئون الدولي على ما ابدوه من تعاون منذ الوهلة الاولى لتلك الاجراء المتخذة .

وفي تصريح لوسائل الاعلام عقب الافتتاح قال وزير الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم، اعبر عن سعادتي بافتتاح هذا المركز الرائع والجميل الذي شاهدناه الخاص بمكافحة ومجابهة فيروس كورونا.

واضاف، اجدها مناسبة ان احيي وكيل محافظة حضرموت عصام الكثيري ومدير عام مطار سيئون الدولي ومدير عام مكتب وزارة الصحة بحضرموت الوادي والصحراء الحقيقة على هذا الجهد الرائع الذي يقوموا به.