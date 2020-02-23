"هلال السويري" تعزي في وفاة والد الرئيس السابق لنادي البرق في تريم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - تريم بعثت الهيئة الادارية بنادي هلال السويري الرياضي م- تريم برقية عزاء في وفاة المغفور له باذن الله قريطاس مسعد سالم بن حاضر العامري والد الرئيس السابق لنادي البرق بتريم .

Advertisements وجاء في برقية التعزية : ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد الشيخ مسعد بن قريطاس العامري الرئيس السابق لنادي البرق بتريم . وبهذا المصاب الجلل نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة الى أسرة وذوي الفقيد و أهله ومحبيه ، سائلين الله جلا في علاه ان يتغمد الفقيد بواسع مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون الهيئة الادارية بنادي هلال السويري الرياضي م- تريم

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