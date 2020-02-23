شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن عويض يناقش مع ينابيع الخير الكويتية آلية توزيع قوارب الصيد في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري صباح اليوم بمكتبه بديوان المحافظة وفد من ينابيع الخير للجمعية الكويتية.

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حيث رحب بن عويض بالوفد بعد عدة زيارات قام بها في بوادي مديرية المسيلة لقيامهم بالعمل الإنساني وتلمس احتياجات المواطنين المحتاجين.

واشاد الوكيل الأول بالجهود التي تقوم بها جمعية ينابيع الخير والأخوة الاشقاء في دولة الكويت بالمساعدات الإنسانية وتمويلها خاصة المتعلقة بالجانب السمكي وغيره وخاصة بعد تعرض المحافظة لإعصار لبان في منتصف أكتوبر 2018م وكان القطاع السمكي والصيادين والمزارعين وغيرهم، معربا شكره لتدخل المنظمات الدولية و الجمعيات التي اتت من اجل العمل الإنساني في المحافظة.

واكد الوكيل الأول بأن السلطة المحلية ستقوم بتسهيل كافة الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني لخدمة المحافظة.