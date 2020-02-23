العميد حيدان يعزي في استشهاد أركان حرب محور الجوف العميد صادق العكيمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن بعث نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة العميد ركن ابراهيم حيدان ، برقية عزاء ومواساة لمحافظة الجوف قائد المحور اللواء أمين العكيمي، في استشهاد نجله العميد صادق أمين العكيمي أركان حرب محور الجوف في المعارك الدائرة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية المتمردة.

Advertisements وقدم العميد ركن ابراهيم حيدان في برقيته خالص التعازي وأصدق المواساة لوالد الشهيد ولأسرته وقبيلته وزملائه ولكافة منتسبي القوات المسلحة بهذا المصاب الجلل. وأشاد حيدان بالتضحيات التي قدمها اللواء العكيمي مدافعا عن الوطن واستعادة الشرعية، مشيدا بالانتصارات التي تحققت في جبهات محافظة الجوف. سائلا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله وذويه الصبر والرضا وإنا لله وإن إليه راجعون.

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