العوبان يخصم ثلث مرتبات شهر ديسمبر لمنتسبي القوات الخاصة بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

استنكر عسكريون غاضبون بمحافظة أبين قيام “محمد العوبان” قائد القوات الخاصة بالمحافظة الموالي لشرعية الإخوان ، بخصم النصف من مرتباتهم لشهر ديسمبر 2019 للعام المنصرم.

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حيث قام “العوبان” بتحويل النصف من مرتباتهم لشهر ديسمبر وخصم مبلغ تجاوز عشرون الف ريال (20000) للجنود وتحويل أربعون الف ريال (40000) عبر تحويلات “العروي” إلى مديرياتهم، مع توقيف مرتبات الكثير من منتسبي القوات الخاصة في محافظة أبين ، لعدم تنفيذهم لأوامره في المعارك الماضية، بسبب وقوفهم مع للمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، وذلك لغرض سرقتها بالكامل، بعد معرفته بغياب عدالة الأرض.

وناشد منتسبو القوات الخاصة بمحافظة أبين، فخامة رئيس الجمهورية اليمنية المشير “عبدربه منصور هادي” والتحالف العربي بقيادة السعودية وقائدها في العاصمة عدن العميد الطيار” العتيبي”، وقائد القوات الخاصة ” فضل باعش” بنظر إليهم وإيجبار ” العوبان” على إرجاع الخصميات من مرتباتهم الذي أخذها بالقوة، ومحاسبته على تلك الخصميات، حيث انها ليست للمرة الأولى، وقد تكررت تلك الخصميات في جميع الأشهر الماضية مع صمتٍ فضيع من الجميع.

وطالب منتسبو القوات الخاصة بمحافظة أبين، مملكة الحزم والعزم، وقائد قواتها في العاصمة عدن ” عميد طيار “العتيبي” والرئيس “هادي” والقائد اللواء “عيدروس الزُبيدي” وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة والأمانة العامة، بالنظر إليهم، قائلين في وصفهم “للعوبان” بأنهم يعيشون تحت شفرة موسه الحاد الذي يهدف إلى بطش المرتبات والخصميات، أو تنفيذ أوامره بزرع الفتن والاقتتال بين أبناء أبين، حيث تذهب الخصميات من مرتباتنا لدعم الخلايا النائمة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة.