شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تنظيم القاعدة يعيَّن القيادي "باطرفي" زعيما له خلفا للريمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 ـ خاص: كشفت قاعدة اليمن عن زعيمها الجديد، وذلك بعد تأكيدها خبر مقتل قاسم الريمي بقصف أمريكي في مأرب أواخر يناير الماضي.

Advertisements وعين التنظيم القيادي "خالد باطرفي" زعيما جديدا له خلفا للريمي. وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن مقتل الريمي بغارة جوية في محافظة مأرب أواخر الشهر الماضي. ويعد الريمي آخر قيادات الصف الأول في التنظيم، بعد مقتل جميع قيادات هذا الصف بغارات أمريكية خلال السنوات الماضية.

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