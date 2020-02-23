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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اقامة دورة تأهيلية لموظفي الضرائب في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 - تعز
أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اهتمام السلطة المحلية بتأهيل وتدريب موظفو المكاتب التنفيذية في إطار تأهيل جميع موظفين السلطة المحلية وصقل قدراتهم.
وشدد المخلافي في افتتاح دورة تدريبية اليوم لمكتب الضرائب ، على تعميق الشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتوحيد قنوات التحصيل الضريبي والجمركي من الإيرادات.
وأشار الوكيل الى أن السلطة المحلية تعتزم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية لبناء قدرات الموظفين عبر الادارات والمكاتب المختصة هذا العام.
من جانبه أشار وكيل مصلحة الضرائب فؤاد الحاج الى أن المصلحة ستعمل على تأهيل جميع الموظفين في جميع المحافظات من أجل التركيز على جوانب الإجراءات الضريبة ومراجعة الإقرار وقواعد التدفيق المحاسبية وأسس التقدير وتأهيل الكادر الفني.
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