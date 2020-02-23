بدء تدريب 94 موظفا بمأرب على إعداد الخطط والموازنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - مأرب

بدأت اليوم بمحافظة مأرب دورة تدريبية لـ94 متدربا من المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية بالمحافظة، في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات، نظم المعلومات، والموارد البشرية، والتي ينظمها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات على مدى 24 يوما في اطار برنامجه التدريبي للعام 2020م.



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وفي افتتاح الدورة أكد وكيلا المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح وعبدالله الباكري على أهمية برامج التأهيل والتطوير المستمر للكوادر الادارية في المكاتب الحكومية لضمان الارتقاء بالاداء ونجاح تنفيذ الاعمال والخطط والبرامج المخططة وفق معايير علمية وعملية وبجودة عالية.

واشارا الى اهمية الدورة التي تأتي في مطلع العام الجديد، لمساعدة مختلف المكاتب والوحدات التنفيذية في إعداد خططهم وتصوراتهم السنوية لهذا العام واعتبارها سنة تأسيس لقياس الاداء وتفعيل العمل المؤسسي، وضمان تنفيذها على ارض الواقع.

من جانبه اشار مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات سعود اليوسفي أن المشاركين في الدورة تم توزيعهم على اربع مجموعات تدريبية متخصصة سيتلقون خلالها منهجا متكاملا وعمليا في التخطيط المؤسسي وتحديد الأهداف، وكيفية وضع الاستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف.