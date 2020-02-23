شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الحالة الصحية لمحافظ مأرب الذي يرقد حالياً بأحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطمأن وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي اليوم على صحة محافظ مأرب علي محمد طعيمان الذي يرقد حاليا بأحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء إثر وعكة صحية. جديد "الخليج 365" Advertisements وخلال الزيارة نقل الوزير القيسي تحيات رئيس المجلس السياسي الأعلى وتمنياته لمحافظ مأرب بالصحة والعافية والعودة لممارسة أعماله ومهامه الوطنية في ظل الظروف الصعبة التي تواجه اليمن جراء العدوان. ونوه بأدوار محافظ مارب ووجهاء المحافظة وأبنائها الأبطال في تعزيز الصمود في وجه العدوان ومرتزقته والحفاظ على الهوية اليمانية التي يحاول العدوان استهدافها بشتى الوسائل. فيما شكر محافظ مارب اللفتة الإنسانية لوزير الإدارة المحلية وكل من قاموا بزيارته من قيادات الدولة ..مؤكدا أنه بصحة جيدة بعد تماثله للشفاء بفضل الله تعالى.

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