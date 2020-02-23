عـــــاجل : طيران التحالف يشن غارات عنيفة على المطار الدولي (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم الأحد غارتين على محافظة تعز. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين مطار تعز الدولي خلفتا أضرار جسيمة بصالة المطار ومرافقه ومرسى الطائرات.

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