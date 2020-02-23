شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. غارة جوية عنيفة على صنعاء وسط تحليق مكثف في الأجواء (المكان المستهدف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، قبل قليل، غارة جوية على محافظة صنعاء. جديد "الخليج 365" Advertisements وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة جوية مديرية نهم شرق العاصمة، وسط تحليق مستمر في أجواء المديرية.

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