شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يشن غارات على صنعاء.. الاماكن المستهدفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرات التحالف الاحدالموافق 23-2-2020م غارتين على العاصمة صنعاء استهدفت جبل عطان و دار الرئاسة كما شنت طائرات التحالف ثلاث غارات اخرى على منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

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