شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة العربية الحدث تنقل هذا الخبر الصادم من جبهات القتال المشتعلة في الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجيش الوطني، اليوم، على سلسلة الجبال الواقعة بين مديرية نهم ومحافظة الجوف. وذكرت مصادر ميدانية لـقناة” الحدث ” الاخبارية قبل قليل، أن قوات الجيش شنت هجوماً شرساً وواسعا فجر اليوم، على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في سلسلة الجبال المحاذية لنهم وسيطرت عليها بالكامل . جديد "الخليج 365" Advertisements

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