مجهولون يحرقون شحنة امدادات تابعة للجيش السعودي في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

تعرضت ناقلة تابعة للجيش السعودي للاحتراق عصر اليوم الاحد وسط الخط البحري بمحافظة عدن .

واكدت مصادر محلية لـ ” الخليج 365 ” أن مجهولين قاموا بقطع الطريق على الناقلة وإحراقها مع البضائع المحملة على متنها والتي كانت في طريقها الى أحد المعسكرات التابعة لقوات العدوان السعودي في عدن.

ولم تكشف المصادر عن مصير طاقم شاحنة النقل، الا أنها أكدت أن تعزيزات أمنية واخرى عسكرية انتقلت الى مكان الشاحنة وطوقت المكان لعدة ساعات بحثاً عن المتسببين في احتراق شحنة البضائع.

وتناقلت وسائل إعلامية موالية للعدوان صورة لاحتراق الشاحنة دون ان تكشف عن اسباب احتراقها.