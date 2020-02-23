شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : اول تصريح لـ’’محافظ المهرة’’ الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد فيديو : مسرب لـ” غادة عويس” أثناء تقاضيها راتبها بالدولار في قطر يثير جدلاً واسعاً شاهد : الصين تطلق تحذير مرعب وخطير لكل دول العالم وتقول لهم ..لا تأكلو لحم هذا الحيوان حتى لو كنتم ستموت جوعا لأنكم ستصابون مباشرة بفيروس كورونا القاتل انتم وعائلتكم.. (شاهد صورة للحيوان القاتل) شاهد فيديو مرعب لي حيوانات تغزوا مدن كبرى على السعودية بشكل مرعب وتهاجم كل المواطنين و الشرطة تحتجز السكان واستنفار عاجل (فيديو صادم) شاهد كيفيات الانتقام - للبوة - من أسد بعد أن تم قتل أشبالها الصغار الثلاثة.. (صور صــادمة تقشعر الأبدان )

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