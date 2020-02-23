شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصعقون الشرعية ودول التحالف ويستعرضون سلاح جديد فتاك يصل لعمق الرياض وما بعد أبوظبي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 09:53 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ازاح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي ، اليوم، وقال أن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة ويقلب الموازيين مع من أسماه "العدوان السعودي الأمريكي ويربك الجيش الوطني . أقرأ أيضا : Advertisements آخر ..مستجدات الاحداث وسير المعارك في الجوف والطرف المسيطر بشكل كامل على الغيل ومفرق الجوف ! واضاف المشاط أن المنظومات الدفاعية الجديدة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 ، جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة، وستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية. بحسب قوله.

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