شكرا لقرائتكم خبر عن "متلازمة الفساد ".. تداعيات قرار اقالة المحافظ باكريت والمستفيدالاول والخاسر الاخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 10:29 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ما وراء عويل قيادات الصف الاول في المجلس الانتقالي من القرار الجديد في المهره؟

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عاشت المهره وضع اللاسلم واللا استقرار مع انها بعيده عن حرب الانقلاب و هجمات الارهاب

كان المحافظ باكريت يلعب بين 3 أطراف السعودية والشرعية والانتقالي .فهو المحافظ المعين من الرئيس هادي ولا يشتغل للشرعية ..

محسوب على السعودية ولم يحقق لها اي انجاز بل زاد من سخط احتجاجات المهره ضدها وسمعتها المحلية والدولية بعد ان صارت اخبارا وتقارير ومواضيع نقاش تتصدر وسائل الاعلام..

كان باكريت ايضا منفذا مهما للانتقالي من خلال ميليشيات تأتمر بأمره محسوبه على الانتقالي من محافظات لحج والضالع وعبرهم يتواجد الانتقالي الذي رفض ابناء المهره الانخراط في صفوفه.

حتى لجنة الاعتصام رحبت بتغييره واعتبرته انتصارا لها.

الامر المهم في غضب قيادات لاتتقالي كما رأيناها اليوم بعد تغير باكريت وظهورهم بمنشورات وتغريدات تزعم ان الشرعية نسفت اتفاق الرياض الذي كانوا هم اول من اعاقه في عدن ويخاطبون السعودية لتحديد موقف متجاهلين انها شريكة في التعيين الجديد.

لقد اوهموا انفسهم انه بمجرد توقيع الاتفاق صاروا شركاء في حكم المحافظات الجنوبية ولن تكون هناك اي خطوة للرئيس هادي الا بمشورتهم ومع قرار تعيين محافظ المهره الجديد انهارت الاوهام واتضحت الحقائق وظهروا مكشوفين امام انصارهم المخدوعين..

اليوم هناك ما يشبه التوافق السعودي اليمني لترتيب الاقليم الشرقي اقليم حضرموت وجعله واقعا حيا بعيدا عن عبث الامارات وادواتها المجنونة التي دمرت عدن ولحج والضالع طوال خمس سنوات .

هذه قناعة سعودية ومشروع الشرعية وطموحات ابناء المحافظات اليمنية الشرقية.

عبدالرقيب الهدياني

23فبراير 2020م

