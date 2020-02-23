شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلبهم هدنة ..الشيخ العكيمي يصعق مليشيا الحوثي ويعرض على زعيمهم واركان حربهم هذه الوظيفة "سلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم نجعلهم يرعون لنا الإبل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 10:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر الشيخ " عبد الله العكيمي " احد ابرز مشائخ " الجوف " تغريدة كشف فيها اشتراطين لقبول طلب الحوثيين اتاحة هدنه في القتال بجبهات " الجوف " نص التغريدة : " إذا أراد الحوثيين هدنة فلدينا شرطين لقبول ذلك. أقرأ أيضا : المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف يهدد الحوثين باستخدام "قوة الردع" ويوجهه تحذير لهذه الدولة ! Advertisements عااااجل : بالدليل القاطع والجرم المشهود ..اللواء جواس يكشف اكبر عملية تهريب اسلحة للحوثين وبتواطئ ضباط اماراتيين وعبر هذا المنفذ ! الجيش الوطني يربك حسابات الحوثيين ويعدل موازين القوى لصالحة بعد دخول هذه العناصر البرية والجوية المرعبة خط النار !! 1_تسليم صنعاء وإنسحاب مليشياتكم من مؤسسات الدولة 2_تسلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم وحنا وقبيلتنا يانعدمهم بالشيخ صادق العكيمي أونجعلهم يرعون لنا الإبل أونعفوا عنهم إذا تقبلون لكم وجهي أضغط على القبائل واجعلهم يقبلوا بالهدنة".



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كانت هذه تفاصيل خبر بعد طلبهم هدنة ..الشيخ العكيمي يصعق مليشيا الحوثي ويعرض على زعيمهم واركان حربهم هذه الوظيفة "سلموا لنا عبدالملك الحوثي وأبوعلي الحاكم نجعلهم يرعون لنا الإبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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