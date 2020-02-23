عااااجل : بالدليل القاطع والجرم المشهود ..اللواء جواس يكشف اكبر عملية تهريب اسلحة للحوثين وبتواطئ ضباط اماراتيين وعبر هذا المنفذ !

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 10:04 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر قائد محور " العند " اللواء " ثابت جواس " تغريدة جديدة كشف فيها عن عمليات تهريب اسلحة للحوثيين عبر جبهة " الشريجة " . أقرأ أيضا : Advertisements المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف يهدد الحوثين باستخدام "قوة الردع" ويوجهه تحذير لهذه الدولة ! الجيش الوطني يربك حسابات الحوثيين ويعدل موازين القوى لصالحة بعد دخول هذه العناصر البرية والجوية المرعبة خط النار !!

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة :"يا شرعية ويا سعودية انقذوا جبهة الشريجة الراهدة تعز حيث ان سيارات دفع رباعي تنقل سلاح من عدن -لحج -كرش- الشريجة -الراهدة وتسلمه للحوثي اغلبها سلاح مفكفك مغلف يحتاج تركيب و٢٤ عملية ضبط تمت دون علم التحالف والشرعية والإعلام وهذه يدار من ضباط إماراتيين وقيادة يهمهم بطونهم".

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