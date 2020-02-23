شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف يهدد الحوثين باستخدام "قوة الردع" ويوجهه تحذير لهذه الدولة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 09:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه ستكون هناك محاسبة للمسؤولين عن إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة.

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وقال، لدينا قدرات لاعتراض الصواريخ البالستية وحماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وإيران مستمرة بدعم الحوثيين بالقدرات النوعية من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة وصواريخ كروز. وأضاف: إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة هو تصعيد متعمد من الحوثيين.

