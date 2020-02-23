 قل وداعاً "للصلع" بعد اليوم .. توقف عن ممارسة هذة العادة اليومية وشاهد ما الذي سيحدث لشعر رأسك !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - العلماء في حالة بحث دائم عن أسباب الصلع وطرق العلاج المختلفة، وحتى الآن ترجع معظم الدراسات، الصلع عند الرجال للعوامل الوراثية، لكن باحثين في كوريا الجنوبية ربطوا بين صلع الرجال وزيادة ساعات العمل.

الدراسة التي نشرها موقع "تي أونلاين" الألماني، تمت في الفترة بين عامي 2013 و 2017 وشملت أكثر من 13 ألف رجل، جرى تقسيمهم في ثلاث مجموعات ، المجموعة الأولى لرجال يعملون لمدة 40 ساعة في الأسبوع والثانية 52 ساعة والثالثة أكثر من 52 ساعة.

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ورصد العلماء زيادة في نسبة التعرض للصلع، كلما زاد عدد ساعات العمل، وأرجعوا السبب إلى الهورمونات التي يفرزها الجسم نتيجة التعرض للضغط العصبي، الناتج عن طول ساعات العمل وقلة الوقت المتاح للراحة.

تتناغم نتائج هذه الدراسة مع دراسات ثابتة أظهرت تأثير الضغط العصبي على جهاز المناعة وعلى دورة الشعر والإسراع في دخول المرحلة التي لا يعاود فيها الشعر النمو بعد سقوطه.

ويقول العلماء إن نمو الشعر يمر بثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة التي ينمو فيها الشعر بكثافة ويزيد طوله بسرعة قبل الانتقال للمرحلة الثانية والتي تنكمش فيها جذور الشعر قبل الدخول في المرحلة التي يتراجع فيها نشاط البوصيلات والتي تؤدي لسقوط الشعر ليحل محله شعر جديد. لكن الضغط العصبي، وفقا للدراسة يؤثر على آلية هذه العملية ويؤدي إلى زيادة سقوط الشعر والإسراع في الدخول للمرحلة التي لا ينمو فيها الشعر من جديد.