شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهور صارخ للمذيعة "لارا نبهان" على قناة العربية .. شاهد كيف تغير شكلها واصبحت فاتنة الجمال ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية "لارا نبهان" على شاشة قناة الحدث الاخبارية بإطلالة جديدة ، اضافت إليها مزيدا من الجمال والظهور الصاخب الذي يشد المشاهدين .

وارتدت "لارا نبهان" في اطلالتها الاخيرة اثناء تقديمها نشرة الأخبار ، «بلوزة سوداء ذات طابع كلاسيكي ، وبنطال أحمر » ، وتميزت من خلال هذة الأطلاله على بقية مذيعات قناة "الحدث" ،بما فيهم الجميلة "كريستيان" .

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لارا نبهان هي مذيعة أخبار وصحفية لبنانية ، ولدت في منطقة "زحلة" في 17 يوليو 1989 - ودرست الإعلام في الجامعة الأنطونية في زحلة قبل الانتقال عام 2012 للعمل في قناة العربية، ومن ثم قناة الحدث .