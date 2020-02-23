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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا القرار الجمهوري الذي اثار جنون كل قيادات المجلس الانتقالي واربك حساباتهم

وصف السياسي الجنوبي عبدالسلام عاطف جابر ، قرار تعيين محافظ لمحافظة المهرة الذي صدر اليوم، دون تشاور، بقرار استفزاز للمجلس الانتقالي.ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بخذا

وأوضح جابر في تغريدة له "بان ‏تعيين محافظ للمهرة دون تشاور استفزاز للانتقالي وتصعيد للتوتر.

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الرئيس هادي يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا القرار الجمهوري الذي اثار جنون كل قيادات المجلس الانتقالي واربك حساباتهم

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وقال جابر: على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الاتصال بالقيادات "مقاومة وجيش" الذين لم يضمهم إلى تشكيلاته وإطلاعهم على الوضع حتى يساندوه ولا يكونوا اخارج المشهد..

محذرا من فضيحة تحدث مثل 2019/8/28، لا سيما والطيران الاماراتي غير موجود لينقذ الموقف.

وكان الرئيس هادي قد اطاح بمحافظ المهرة راجح باكريت من منصبه وأعاد المحافظ الأسبق والبرلماني محمد علي ياسر إلى هرم السلطة المحلية في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وينتمي محمد علي ياسر إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، كما يمثل الدائرة 158 في مجلس النواب عن محافظة المهرة، وتم استبعاده من منصب المحافظ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ليعود إليها الآن بعد أكثر من عامين.

وجاءت الإطاحة براجح باكريت، بعد أيام من أحداث شهدتها المحافظة الشرقية، حيث سيطرت القوات السعودية على منفذ شحن بعد مواجهات استخدمت فيها القوة.

وتم استدعاء باكريت إلى الرياض في أعقاب الأحداث التي شهدتها المهرة، ولم تعرف أسباب الإقالة على وجه التحديد، لكن باكريت كان يرتبط أيضا بعلاقات مع المجلس الانفصالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وينفذ مطالبهم في التضييق على المناهضين للانفصال.

كما يُتهم باكريت بتكوين نفوذ واسع خارج إطار الشرعية طيلة فترة تقلده لمنصب المهرة، كما رفض، خلال العام الماضي، توريد الإيرادات المالية للمحافظة، التي تتمع بموقع استراتيجي على حدود سلطنة عمان، إلى البنك المركزي في عدن.