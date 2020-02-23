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صنعاء - ياسمين الخيامي - ولي عهد ابو ظبي يكشر عن انيابه ويوجه ضربة ساحقة للقوات السعودية في الجنوب اثارت جنون ولي العهد السعودي ( لن تصدق ماذا فعل بن زايد )

كشفت معلومات عن انقلاب جديد للإمارات على السعودية في اليمن، وذلك بسبب اختلاف التوجهات بين الجانبين، وتضارب المواقف من الحرب المستمرة منذ عام 2015.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الأحد، بأن "قوة من الحزام الأمني المدعوم إماراتيًّا، اعتقلت القياديين أحمد العوسجي، وبجاش الصبيحي التابعين للسعودية، أثناء تواجدهما داخل فندق في منطقة الهاشمي وسط عدن". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ولي عهد ابو ظبي يكشر عن انيابه ويوجه ضربة ساحقة للقوات السعودية في الجنوب اثارت جنون ولي العهد السعودي ( لن تصدق ماذا فعل بن زايد ) مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير..وما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل( صورة) Advertisements الرئيس هادي يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي بهذا القرار الجمهوري الذي اثار جنون كل قيادات المجلس الانتقالي واربك حساباتهم قاضي سعودي يصدم كل السعوديين ويصعق كل نساء المملكة بعد هذا العمل الفاضح الذي قام به مع سعودية مطلقة كان هو الذي طلقها من زوجها فضيحة كبيرة وغير متوقعة لمذيعة MBC “لجين عمران” مع الإعلامي مصطفى الآغا.. وهذا ما حدث معهما (فيديو صادم) وأضافت مصادر في المقاومة الجنوبية اليمنية: أن القياديين يتواجدان في عدن بناء على طلب سعودي، بغرض تأسيس قوات عسكرية جديدة في المدينة.



وأكد محللون يمنيون، أن ما حدث هو انقلاب إماراتي بقيادة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يسعى لتوسيع نفوذ بلاده في الجنوب اليمني. وانقسمت تشكيلات المقاومة الجنوبية إلى قسم مؤيد للحكومة الشرعية (المدعومة سعوديًّا)، وآخر مؤيد للمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيًّا) وتقاتل تحت مسمى "الحزام الأمني". وتشهد عدن نفوذًا سعوديًّا متزايدًا، منذ الإعلان عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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