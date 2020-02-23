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صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير..وما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل( صورة)

ازاح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي ، اليوم، وقال أن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة ويقلب الموازيين مع من أسماه "العدوان السعودي الأمريكي ويربك الجيش الوطني .

واضاف المشاط أن المنظومات الدفاعية الجديدة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 ، جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة، وستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية. بحسب قوله.

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مهدي المشاط يباغت الجميع بهذا الاعلان العسكري الخطير..وما كانت تخشاه السعودية وحذرت منه الرئيس هادي والجنرال الاحمر قد وقع بالفعل( صورة)

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