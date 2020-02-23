شكرا لمتابعة خبر عن كارثة مروعة في السعودية ..والسلطات السعودية تصدر رسميا بيان هام وقرار عاجل ارعب كل المغتربين اليمنيين ( صورة مخيفة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كارثة مروعة في السعودية ..والسلطات السعودية تصدر رسميا بيان هام وقرار عاجل ارعب كل المغتربين اليمنيين ( صورة مخيفة )

أصدرت الجهات السعودية المختصة، بيانًا رسميًا، حول ما تردد عن إصابة 244 شخصًا بفيروس كورونا.

ونشرت هيئة مكافحة الشائعات في المملكة، توضيحًا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر »، مشيرة إلى أن ‏الفيديو المتداول عن وجود 244 إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحة السعودية بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس ‎كورونا الجديد بالمملكة.

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وأصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا على صفحتها على "تويتر"، قالت إنه: "لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid-19) داخل المملكة، حتى الآن".

وأضاف البيان:"ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة وزارة الصحة السعودية"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم، حتى مساء السبت، بلغ (77662) شخصا معظمهم في الصين، تعافى منهم (21041) بينما توفي (2360).

واتخذت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء الجمعة 21 فبراير، أول تحرك رسمي، بقرارا تعليق سفر المقيمين إلى إيران، بعد الإعلان عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد فيها، كما تم منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس، أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران".