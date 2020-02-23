محافظ شبوة يضع حجر الأساس لمشروع "النشيمة" لتخزين المشتقات النفطية

وضع محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع النشيمة لتخزين المشتقات النفطية والمرسي البحري العائم التابع له بمديرية رضوم.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" فإن "المشروع ينفذ بتمويل مشترك بين شركة الإخوة والشركة اليمنية للنفط بتكلفة 15 مليون دولار، ويقام على مساحة تقدر بـ 700 الف متر مربع وتبلغ سعته التخزينية 30 ألف طن لتري، بالإضافة إلى مرسى عائم يمتد ثلاثة ألف متر في عرض البحر".



وسيعمل المشروع بالتقنية الآلية الحديثة في تعبئة الصهاريج وإفراغ السفن ويتوقع الانتهاء منه في غضون عام.



وقال بن عديو، إن هذا المشروع الإستراتيجية الذي سينتهي العمل فيه خلال أشهر يأتي ضمن رؤية السلطة المحلية بمحافظة شبوة للاهتمام بمشاريع البنية التحتية فهي عمود النهضة وأساس التنمية.



وأضاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: نؤمن بإن الشراكة مع القطاع الخاص رافد مهم للتنمية ولدينا قائمة مشاريع استراتيجية ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام B.O.T أحدها مشروع الخزن الاستراتيجي.



وتابع محافظ شبوة: قريبا بإذن الله سيتم ضخ النفط الخام من حقلي جنة هنت وأوكسي في مديرية عسيلان بعد اكتمال مد الأنبوب ليصدر عبر ميناء النشيمة بسواحل شبوة.



ولفت إلى أن ذلك سيشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وستوجه حصة المحافظة منه نحو مشاريع تخدم المواطن.



وقال بن عديو، إنه وبدعم وتوجيه ورعاية من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي نسير نحو بناء أسس لنهضة تتجاوز الحاضر إلى رحاب المستقبل ويتعدى نفعها محافظة شبوة ليعم الوطن كله .

