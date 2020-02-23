شكرا لبحثكم عن خبر رسالة نصية عبر أحد شبكات الاتصال المحلية وصلت هواتف اليمنيين تثير سخرية واسعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اثارت رسالة نصية من وزارة الكهرباء بصنعاء الخاضعة للحوثيين ، سخرية اليمنيين، الذين وصلتهم عبر احدى شبكات الاتصال المحلية ، الى هواتفهم.

وجاء في نص الرسالة «وزارة الكهرباء تستقبل الشكاوي على الرقم المجاني 8000144».

ولا يبدو في ظاهر الرسالة ما يثير السخرية والتهكم ، غير ان الواقع يقول ان اليمن بلا كهرباء منذ اكثر من خمس سنوات بسبب الحرب وتوقف عمل محطات الكهرباء التابعة للدولة او ما يسمى (الكهرباء العمومية).

وتساءل ناشطون ومواطنون عاديون بسخرية ،عن ماهي الشكاوى التي تنتظر وزراة الكهرباء بصنعاء تلقيها من شعب لم يعرف الكهرباء الحكومية منذ سنوات! بحسب ما رصده مأرب برس.

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وانقطعت خدمة الكهرباء عن اليمنيين بعد انقلاب الحوثيين في 2014 واعتمد المواطنون بعد ذلك على الطاقة الشمسية كبديل اجباري للحصول على الطاقة.

ومؤخرا بدأت شركات خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ببيع الكهرباء للمواطنين والتجار ولكن باسعار كبيرة وتسمى (الكهرباء التجارية).

وتتبع بعض تلك الشركات التجارية قيادات حوثية ومتنفذين واخرى يمتلكها مستثمرون.

الحال ايضا ليس بجيد في المحافظات المحررة التابعة للشرعية ؛ برغم ان بعض محطات الكهرباء الحكومية في بعض المدن تعمل الا ان ساعات الانطفاء اكثر من ساعات توفر الخدمة.