شكرا لبحثكم عن خبر المشاط» يعلن تغيير معادلة المعركة لصالح جماعة الحوثي لدى ازاحته الستار عن هذا السلاح الجديد (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، لدى إزاحته الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي ، اليوم، أن هذه المنظومات ستغير مسار المعركة مع من أسماه "العدوان السعودي الأمريكي. واضاف المشاط أن المنظومات الدفاعية الجديدة ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 ، جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة، وستغير مسار المعركة مع العدوان، وستكون مقدمة لمنظومات دفاعية أكثر تطوراً وفاعلية في التصدي للأهداف الجوية المعادية. بحسب قوله.

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