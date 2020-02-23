شكرا لبحثكم عن خبر خلل فني يقطع الكهرباء عن اغلب مدينة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اوقف خلل فني عمل محطات الكهرباء بعدن. وقال مسؤولون في مؤسسة الكهرباء ان الخلل تسبب بوقف التيار وبحسب الناطق الرسمي باسم مؤسسة الكهرباء محمد المسبحي فان هناك جهود لاعادة التيار. واضاف بالقول: " Advertisements خلل فني، تسبب في توقف محطات الكهرباء عن العمل. الفرق الهندسية تجري حاليا عملية اصلاح الخلل واعادة التيار الكهربائي لكامل المنظومة بعد لحظات قليله. ونعتذر للسادة المواطنين عن المضايقات الناتجة من نقطاع التيار والخارجة عن ارادتنا وقالت مصادر محلية ان الكهرباء لم تنقطع عن عدن بشكل كامل بدليل انها ما تزال تعمل في بعض المناطق حتى نشر الخبر

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