شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدولة الإماراتي: الاهتمام العالمي بأزمة اليمن لا يتماشى مع الحاجة لنجاح العملية السياسية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عن قلقه البالغ إزاء عدم تماشي الاهتمام العالمي بالأزمة في اليمن مع الحاجة الملحة لنجاح العملية السياسية.
وقال أنور قرقاش في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر صباح اليوم الأحد، إنه يتحتم على المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية العمل معاً لبناء الزخم بشأن الأزمة اليمنية والحفاظ عليه.
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