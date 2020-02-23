شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية لهذا اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواصل الريال اليمني تراجعه أمام الدولار والعملات الأجنبية في ظل تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في عموم محافظات الجمهورية. وجاءت أسعار الصرف اليوم الأحد 23 فبراير 2020 في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية كما كما رصدها "يمن برس" على النحو التالي (( أسعار الشراء )) ⁦ السعودي : 172 ⁦ الدولار : 654 ⁦ الإماراتي : 175 ⁦ العماني : 1675 ذهب كسر 21 : 29,250 (( أسعار البيع )) ⁦ السعودي : 173 ⁦ الدولار : 658 ⁦ الإماراتي : 177 ⁦ العماني : 1700 ذهب كسر 21 : 29,600

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