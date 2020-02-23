شكرا لبحثكم عن خبر ورد الآن : إنقسام في صفوف مكون جديد من مكونات «الإنتقالي» .. ومصادر تكشف عن صدور بيانان متناقضان عنه (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد مكون جديد من مكونات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، حالة انقسام أفضت إلى فشل مخطط الانتقالي لمواصلة إيقاف العملية التعليمية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي الضالع ولحج وأجزاء من محافظة أبين.

وذكرت مصادر مطلعة في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " قبل قليل ، أن حالة من الانقسام ضربت أمس واليوم، نقابة غير شرعية عطلت التعليم بمدينة عدن ومحافظات مجاورة.

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وأفادت المصادر أن عدد من المدارس بالعاصمة المؤقتة عدن، فتحت أبوابها مجددا اليوم ، لمواصلة العملية التعليمية، عقب توصل طرف من تلك النقابة غير الشرعية التابعة للمجلس الانتقالي، الى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم يقضي برفع الاضراب.

وأضافت بأن معظم أعضاء نقابة الانتقالي، التي يطلق عليها "نقابة المعلمين الجنوبيين" ايدوا الاتفاق مع الحكومة ،فيما عارضه بقية الأعضاء. مشيرة إلى أن ذات النقابة أصدرت، عقب انقسامها بيانان متناقضان، احدهما يدعو لوقف الاضراب والآخر يؤكد استمراره.

وتأتي حالة الإنقسام هذه ، في إطار انقسامات مماثلة في عدد من مكونات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الثقافية والإعلامية والأمنية والعسكرية ، وكان آخرها الانقسام داخل صفوف قيادة جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة يسري المقطري الذي رفض عزله من قيادة الجهاز . ودعا ، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، إلى التقيد بالاطر الرسمية وعدم تجاوزها.