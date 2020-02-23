عاجل انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء قبل قليل (اماكن الإستهداف وتفاصيل )

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يزيد بن سلمان - شبوة - هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء اليوم الأحد، 23/2/2020، وفق ما أكدته مصادر محلية.
وذكرت المصادر أن الانفجارات ناجمة عن قصف جوي لمقاتلات التحالف طال أهدافا للمليشيا في جبل عطان.
وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.
ولم تتوفر حتى اللحظة تفاصل عن طبيعة الأهداف التي طالها القصف والخسائر التي أسفر عنها.
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