شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. اصدار حكم ﻗﻀﺎﺋﻲ لاعادة ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020 الخليج 365 - عدن ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻹﺭﻳﺎﻧﻲ، ﻓﻲ 15 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2019، ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻳﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ .

ﻭﻗﻀﻰ ﻣﻨﻄﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻣﻊ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺘﻘﺪﻡ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻً ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ." Advertisements ﻛﻤﺎ ﺣﻤّﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺨﺎﺳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ 200 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ، ﻭ 200 ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻋﺪﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ. ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺭﻗﻢ ‏( 19 ‏) ﻟﺴﻨﺔ 2019، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ.

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