شباب القارة إلى الدور الثاني لبطولة بلقيس لأندية ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - المكـلا

تأهل فريق شباب القارة لكرة القدم إلى الدور الثاني من بطولة التصفيات الأولية لكأس بلقيس لكرة القدم لأندية ساحل حضرموت الذي يقيمه اتحاد الكرة بالساحل برعاية شركة طيران الملكة بلقيس والمؤهل لنهائي البطولة مع بطل تصفيات الوادي.

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وجاء تأهل شباب القارة بعد فوزه بركلات الترجيح 5/4 على ضيفه فريق وحدة الحامي بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الاصلي للمباراة التي إحتضنها ملعب بن سلمان بغيل باوزير ضمن مباريات الدور الأول التي أقيمت السبت 22 فبراير2020 .

وسجل شباب القارة هدف التقدم في الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 4 عن طريق وجدي بن صبيح ,وعادل النتيجة للوحدة خالد بقرف بعد مرور ثمان دقائق وبعدها بست دقائق عزز الشباب تقدمه بهدف ثان عن طريق عبدالله قوقح وفي الشوط الثاني سجل الوحدة هدف التعادل الثاني في الدقيقة 33 عن طريق ضربة الجزاء ليلجا الفريقان بالتعادل لركلات الترجيح التي حسمت لصالح الشباب 5/4 للوحدة.

وبهذا الفوز يتأهل شباب القارة ليواجه الفائز من مباراة شباب روكب وشباب ميفع المقرر ان تقام الإثنين 24 فبراير على ملعب بارادم .

أدار المباراة طاقم حكام مكون من الساحة احمد محمد العكبري بمعاونة لطفي احمد بارامي وعلي حسين بم الشيخ ابوبكر على الخطوط وسامي احمد عباد رابعاً وراقب المباراة اداريا سالم فرج غييث وقيم الحكام فنياً علي عبدالرحيم شملول وتواجد من الطب الرياضي المسعف عمر علي محميدان .