وضع حجر الأساس لمشروع النشيمة لتخزين الوقود في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - شبوة

وضع محافظ شبوة محمد بن عديو اليوم بمديرية رضوم، حجر الاساس لمشروع النشيمة لتخزين المشتقات النفطية والمرسي البحري العائم التابع له والذي ينفذ بتمويل مشترك بين شركة الاخوة والشركة اليمنية للنفط بتكلفة 15 مليون دولار.

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ويقام المشروع على مساحة تقدر بـ 700 الف متر مربع و تبلغ سعته التخزينية 30 الف طن لتري، بالاضافة الى مرسى عائم يمتد ثلاثة الف متر في عرض البحر.

وسيعمل المشروع بالتقنية الالية الحديثة في تعبئة الصهاريج وافراغ السفن ويتوقع الانتهاء منه في غضون عام.

ونوه المحافظ بأهمية المشروع الاستثماري والاستراتيجي، لافتا بدوره في تأمين احتياجات محافظة شبوة والمحافظات المجاورة لها من المشتقات النفطية.