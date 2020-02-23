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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... وزير في الشرعية يكشف مؤامرة لإسقاط مأرب بالاشتراك مع دولة خليجية





عدن - ياسمين التهامي - عاجل ... وزير في الشرعية يكشف مؤامرة لإسقاط مأرب بالاشتراك مع دولة خليجية اتهم وزير في الحكومة اليمنية، دولة الامارات بتمويل مؤامرة لإسقاط محافظتي الجوف ومأرب وتسليمها للحوثيين، على غرار ماحدث في انقلاب 2014م. وقال وزير الدولة أمين العاصمة، عبدالغني جميل، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "من خلال قراءتي للمشهد، يبدو أن سيناريو 2014 يتكرر.. مؤامرة على الإصلاح بنكهة أخرى أما الممول هو نفسه من دفع مليارات الدراهم"، في إشارة منه إلى الإمارات المتهمة بدعم انقلاب الحوثيين في صنعاء. وأضاف الوزير اليمني: "لكن خذوها مني نصيحة وستذكرونها يوماً من الأيام إذا تآمرتم على مأرب والجوف نكاية بالإصلاح فإن الحوثي لن يقف عند ذلك، لديه مشروع محدد وهدف معين مهما استخدم معكم التقية"







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