شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي سعودي: عائض القرني مُكره وتم إجباره على مهاجمة أردوغان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي، أن هجوم الداعية السعودي المعروف الدكتور عائض القرني، المفاجئ على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم إجباره عليه من قبل النظام السعودي.

وقال “الغامدي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ملمحا للقرني دون التصريح باسمه:” سمعت أحد المشايخ ينال من أردوغان، بما لا يليق بأحد من عامة الناس، فضلا عن منتسب للعلم، ولا شك أن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان”

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سمعت أحد المشايخ ينال من أردوغان،بما لا يليق بأحد من عامة الناس.فضلا عن منتسب للعلم!

ولا شك أن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

وهذا ليس اعتذارا له،بل هو تفسير لما يحصل

وإن مد الله في الأعمار وأزال الله الغمة واستأصل رأس الفتنة؛لتسمعُنّ تراجعه،واعتذاره بأنه مكره! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 21, 2020 "> سعيد بن ناصر الغامدي@saiedibnnasser سمعت أحد المشايخ ينال من أردوغان،بما لا يليق بأحد من عامة الناس.فضلا عن منتسب للعلم!

ولا شك أن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

وهذا ليس اعتذارا له،بل هو تفسير لما يحصل

وإن مد الله في الأعمار وأزال الله الغمة واستأصل رأس الفتنة؛لتسمعُنّ تراجعه،واعتذاره بأنه مكره! ٣٬١٦٦ سمعت أحد المشايخ ينال من أردوغان،بما لا يليق بأحد من عامة الناس.فضلا عن منتسب للعلم!

ولا شك أن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

وهذا ليس اعتذارا له،بل هو تفسير لما يحصل

وإن مد الله في الأعمار وأزال الله الغمة واستأصل رأس الفتنة؛لتسمعُنّ تراجعه،واعتذاره بأنه مكره! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 21, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر سمعت أحد المشايخ ينال من أردوغان،بما لا يليق بأحد من عامة الناس.فضلا عن منتسب للعلم!

ولا شك أن للمكره أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان

وهذا ليس اعتذارا له،بل هو تفسير لما يحصل

وإن مد الله في الأعمار وأزال الله الغمة واستأصل رأس الفتنة؛لتسمعُنّ تراجعه،واعتذاره بأنه مكره! — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) February 21, 2020

وتابع موضحا:” وهذا ليس اعتذارا له، بل هو تفسير لما يحصل، وإن مد الله في الأعمار وأزال الله الغمة واستأصل رأس الفتنة؛ لتسمعُنّ تراجعه، واعتذاره بأنه مكره!”

وأمس خرج عائض القرني في فيديو هاجم فيه رجب طيب أردوغان وتركيا بأوامر ولي العهد محمد بن سلمان، وقال “القرني” إن أردوغان يُعادي السعودية ولا يناصر المسلمين.





واتهم “القرني” الرئيس التركي أنه شارك في قتل الليبيين والسوريين واليمنيين.



وتناسى عائض القرني الانفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي، ومشاهد التعري والتحرش الجنسي بالفتيات جهاراً نهاراً في حفلات هيئة الترفيه التي لم يُسمع له أيّ تعليقٍ عليها، وأخذ يُحاضر عن “نوادي السُكر” في تركيا.





وهاجم عائض القرني المعتمرين الأتراك الذين هتفوا خل أدائهم المناسك للمسجد الأقصى، واصفاً هتافهم بـ”شعارات هدامة”.

وفي ختام هجومه على الرئيس التركي، قدّم عائض القرني وصلة تطبيل فاخرة للملك سلمان وولي العهد.

وأثبت ناشطون تناقض القرني بتداول تصريحات سابقة له يمتدح فيها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان قبل أن تصدر له تعليمات الديوان الملكي بالهجوم عى الرئيس التركي.

وفي الفيديو يصف “القرني” أن الإسلام الوسطي المعتدل أخرج أردوغان، ووقف مواقف مشرفة ضد اسرائيل.





واستشهد “القرني” بموقف أردوغان حينما انسحب من مؤتمر دافوس احتجاجا على عدم منحه فرصة الرد على الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز الذي كان يدافع عن عدوان إسرائيل على غزة.

وتساءل الداعية السعودي: “اين المسلمين عن تركيا في السياحة ؟؟ .. لا تذهبوا إلى أوروبا بل اذهبوا إلى تركيا بلد الحضارة والإنتاج”.

وأشار “القرني” إلى قصيدة لأردوغان، قائلاً إن عند الرئيس التركي روح إسلامية، ممتدحاً حكومة العدالة والتنمية.