شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عُماني مهووس بـ"الباركور" يقلب سلطنة عمان في فيديو خطير يحبس الأنفاس ومطالبات بضبطه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في سلطنة عُمان بموجة جدل وغضب واسعين، عقب تداول فيديو خطير يحبس الأنفاس لمواطن عماني مجنون برياضة “الباركور” عرض حياته للخطر لتنفيذ حركة استعراضية.
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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المغامر العُماني المعروف سعيد الفارسي، المولع برياضة “الباركور” وهو يؤدي حركة خطيرة جدا بالقفز من أعلى سيارة مسرعة على الطريق واجتيازها دون أن تصيبه.
وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين العُمانيين لإقدام “الفارسي” على حركة خطيرة مثل هذه كان من الممكن أن تفقده حياته بلحظة، لمجرد الاستعراض وإشباع هوايته.
وطالب مغردون السلطات بضبطه ومعاقبته حتى يعتبر به الآخرون ولا يقتدي به أحد ما يعرض حياته للخطر، فيما أعجب آخرون بمهارته الفريدة ولياقته معتبرين أن ما فعله لا يستوجب العقاب وأنه استعراض معد له مسبقا ومؤمن.
فيما لفت آخرون إلى أن المقطع مركب عبر برنامج “أفتر إفكت” للخداع والمؤثرات، مشيرين إلى أن “سعيد الفارسي” أدى هذه الحركة بعيدا عن السيارة وتم تركيب المقطع.
ويضج حساب العماني سعيد الفارسي على انستجرام، بعشرات المقاطع التي يؤدي فيها مثل هذه الحركات الخطيرة وبأماكن مختلفة داخل السلطنة.
يشار إلى أن رياضة ” باركور Parkour”: هي مجموعة حركات الوَثَب يكون الغرض منها الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وقد وُجد الباركور الوَثَابة أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات مثل الحواجز أو الموانع.
وبحسب “ويكيبديا” يعد الباركور من الأنشطة البدنية التي يصعب تصنيفها، فلا يوضع في خانة الرياضات المتطرفة (extreme sport) ولكن يمكن الإشارة إليه على أنه فن كما هي الفنون القتالية. فبحسب (ديفيد بيل David Belle) واضع أسس هذا الفن، فإن روح الباركور تقودها فكرة “الهروب” حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة.
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