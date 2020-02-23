شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عُماني مهووس بـ"الباركور" يقلب سلطنة عمان في فيديو خطير يحبس الأنفاس ومطالبات بضبطه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في سلطنة عُمان بموجة جدل وغضب واسعين، عقب تداول فيديو خطير يحبس الأنفاس لمواطن عماني مجنون برياضة “الباركور” عرض حياته للخطر لتنفيذ حركة استعراضية.

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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع المغامر العُماني المعروف سعيد الفارسي، المولع برياضة “الباركور” وهو يؤدي حركة خطيرة جدا بالقفز من أعلى سيارة مسرعة على الطريق واجتيازها دون أن تصيبه.

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 "> ريم عمااان @Alreem430 Advertisements هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 ٢١٨ هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020

وفجر المقطع موجة غضب واسعة بين العُمانيين لإقدام “الفارسي” على حركة خطيرة مثل هذه كان من الممكن أن تفقده حياته بلحظة، لمجرد الاستعراض وإشباع هوايته.

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 "> ريم عمااان @Alreem430 · هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 ده انسان متهور لايبالي — Abdelaal Nassar (@NassarAbdelaal) February 21, 2020 "> Abdelaal [email protected] ده انسان متهور لايبالي ١ ده انسان متهور لايبالي — Abdelaal Nassar (@NassarAbdelaal) February 21, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات Abdelaal Nassar الأخرى

القتل العمد يلزمه قصد خاص وهو نية إزهاق الروح، وهو غير متوافر لدي كلا" من الشخص الذي يقفز وقائد المركبة

أما إذا ترتب علي اللعبة وفاة القافز أو فإن الوصف الجرمي الصحيح هو التسبب في وفاة إنسان بغير قصد القتل، وكلاهما مساهمان فيه ،وأيضا" لا يعد ذلك انتحارا" لانتفاء قصد الانتحار أيضا— Akram Algendy (@AkramAlgendy) https://twitter.com/AkramAlgendy/status/1230888250996350976?ref_src=twsrc%5Etfw

وطالب مغردون السلطات بضبطه ومعاقبته حتى يعتبر به الآخرون ولا يقتدي به أحد ما يعرض حياته للخطر، فيما أعجب آخرون بمهارته الفريدة ولياقته معتبرين أن ما فعله لا يستوجب العقاب وأنه استعراض معد له مسبقا ومؤمن.

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 "> ريم عمااان @Alreem430 · هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ أيمسك هذا

أعين رجال شرطة عمان السلطانية مش نائمة

وبتسمعوا الخبر

هل هذ اللي سووا هالطريقة يعلم ما تخبي له المقادير لربما دهسه قائد المركبة — مشاريع بيت النخيل المتميز لتجارة الفواكه والخضروات (@skks76) February 22, 2020 "> مشاريع بيت النخيل المتميز لتجارة الفواكه والخضروات@skks76 أيمسك هذا

أعين رجال شرطة عمان السلطانية مش نائمة

وبتسمعوا الخبر

هل هذ اللي سووا هالطريقة يعلم ما تخبي له المقادير لربما دهسه قائد المركبة ٣ أيمسك هذا

أعين رجال شرطة عمان السلطانية مش نائمة

وبتسمعوا الخبر

هل هذ اللي سووا هالطريقة يعلم ما تخبي له المقادير لربما دهسه قائد المركبة — مشاريع بيت النخيل المتميز لتجارة الفواكه والخضروات (@skks76) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات مشاريع بيت النخيل المتميز لتجارة الفواكه والخضروات الأخرى

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 "> ريم عمااان @Alreem430 · هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 عنده حساب انستا وجالسه اتابعه واشوف تقريبا اغلب الحركات خطيرة وكم مرة يتعرض للسقوط .. لكن تبقى هوايته وهو ادرى وابخص برغم خطورة الهوايه هذه

الله يحفظه — نور (@nooor2228) February 22, 2020 "> نور@nooor2228 عنده حساب انستا وجالسه اتابعه واشوف تقريبا اغلب الحركات خطيرة وكم مرة يتعرض للسقوط .. لكن تبقى هوايته وهو ادرى وابخص برغم خطورة الهوايه هذه

الله يحفظه ٧ عنده حساب انستا وجالسه اتابعه واشوف تقريبا اغلب الحركات خطيرة وكم مرة يتعرض للسقوط .. لكن تبقى هوايته وهو ادرى وابخص برغم خطورة الهوايه هذه

الله يحفظه — نور (@nooor2228) February 22, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات نور الأخرى

هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 "> ريم عمااان @Alreem430 · هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ هل الشهره.. أم الجنون أم ماذا؟؟؟ دفعت بهولاء لمثل هذه الحركات الخطيره.. التي يغامر فيها الواحد بحياته... أليس يعد منتحرا لو دهسته السياره بهذه السرعه فمات.... ألا يعد صاحب السياره شريكا له في القتل؟؟؟؟ pic.twitter.com/OgrEuXV1eO — ريم عمااان🇴🇲 (@Alreem430) February 21, 2020 الوجب السجن — (موسى الهدابي افهم ياالفهيم ) (@Moosa54080496) February 21, 2020 "> (موسى الهدابي افهم ياالفهيم )@Moosa54080496 الوجب السجن ٤ الوجب السجن — (موسى الهدابي افهم ياالفهيم ) (@Moosa54080496) February 21, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات (موسى الهدابي افهم ياالفهيم ) الأخرى

فيما لفت آخرون إلى أن المقطع مركب عبر برنامج “أفتر إفكت” للخداع والمؤثرات، مشيرين إلى أن “سعيد الفارسي” أدى هذه الحركة بعيدا عن السيارة وتم تركيب المقطع.

ويضج حساب العماني سعيد الفارسي على انستجرام، بعشرات المقاطع التي يؤدي فيها مثل هذه الحركات الخطيرة وبأماكن مختلفة داخل السلطنة.

يشار إلى أن رياضة ” باركور Parkour”: هي مجموعة حركات الوَثَب يكون الغرض منها الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية، وقد وُجد الباركور الوَثَابة أساسا كطريقة جديدة ومختلفة لتخطي العقبات مثل الحواجز أو الموانع.

وبحسب “ويكيبديا” يعد الباركور من الأنشطة البدنية التي يصعب تصنيفها، فلا يوضع في خانة الرياضات المتطرفة (extreme sport) ولكن يمكن الإشارة إليه على أنه فن كما هي الفنون القتالية. فبحسب (ديفيد بيل David Belle) واضع أسس هذا الفن، فإن روح الباركور تقودها فكرة “الهروب” حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة.