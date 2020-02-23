شكرا لقرائتكم خبر عن عُمانيون يُلجمون كاتبا سعوديا تطاول على سفير قطر بسلطنة عُمان ووصفه بـ”ساعي بريد الحوثيين” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شن عُمانيون بتويتر هجوما عنيفا على الكاتب السعودي المقرب من النظام خالد الزعتر، بعد تماديه في الإساءة وتطاوله على السفير القطري بالسلطنة واتهامه بتسهيل عمليات نقل السلاح للحوثيين في اليمن عبر معبر المهرة الحدودي.
ودون “الزعتر” الذي يهاجم السلطنة باستمرار بسبب سياسة الحياد التي تنتهجها، في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”قطر حولت سفيرها في سلطنة عمان إلى ساعي بريد لإيصال الأموال إلى الحوثي، ونسجت علاقات مع علي سالم الحريزي الذي ينشط بتهريب السلاح”
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وأضاف:”سيطرة قوات التحالف على المنافذ اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان سيقطع الطريق أمام الدور القطري في خدمة الإرهاب الحوثي”
وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي المحسوب على نظام ابن سلمان بهجوم عنيف من قبل العمانيين، ورد عليه حساب “الزناد العماني”:”إذا كانت المملكه العربية السعودية راضية عما يقوم به #خالد_البنفر لدينا القواميس من الكلمات توقفه عند حده ومن يصرف له الدراهم”
وتابع هجومه:”فليخرج لنا أحد من أبناء الملك سلمان وعيال أبن #الحافي على منابر السلطة الرابعه إذا لديهم أدلة دامغة حول مايقوله هذا التابع ولكن اجزم لن يتجرأ فيهم احد”
بينما دعا الناشط محمد العريمي خالد بن سلمان ووزارة الداخلية السعودية لإيقاف الزعتر عند حده ومنعه من التدخل في شؤون السلطنة.
وكتب:”أوقفوا هذا عند حده أن يتم تجنيده من دحلان وسيده ومن والاه، فهذا شأنكم ولا يعنينا، لكن عندما يسيء للسطنة مرارًا وتكرارًا ومِن على أرضكم، فلدينا من الكلمات والقواميس التي تسد عليه مجرى التنفس ولدينا من الأدلة والبراهين التي تبكيه”
يشار إلى أنه بالأمس تمادى الكاتب السعودي خالد الزعتر في التطاول على سلطنة عمان واصفاً الإمبراطورية العمانية بـ”البائدة”.
ويأتي الهجوم المتواصل من الكاتب السعودي خالد الزعتر على سلطنة عمان تزامناً مع نشره مقالاً في صحيفة “العين” الإماراتية تناول فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي، وهاجم فيه دولة قطر، وسياسة الحياد التي تنتهجها السلطنة والكويت، زاعماً أن هذه السياسة “لم يعد أحد يستسيغها”.
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