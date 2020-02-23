شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محافظ المهرة السابق راجح باكريت على قرار اقالته مساء الاحد..تفاصيل مفاجأة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 07:02 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد محافظ المهرة السابق راجح باكريت على قرار اقالته مساء الاحد انه يتمنى لخلفه التوفيق. واضاف بالقول :" Advertisements أهنئ وأبارك لأخي محمد علي ياسر نيلة الثقة وتعيينه محافظا لمحافظة المهرة، إذ انه يعد أحد رجال الدولة الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة .. وتمنياتي له بالتوفيق والنجاح في مهامه الوطنية القادمة. كما غير محافظ محافظة المهرة السابق اسم صفحته على الفيسبوك بعد ساعات من قرار اقالته. وظهر اشعار من فيسبوك تداوله ناشطون ورصده بوابتي يظهر فيه تغيير اسم حساب المحافظ على شبكة التواصل الاجتماعي من محافظ المهرة الى الشيخ راجح سعيد باكريت.



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