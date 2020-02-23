شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : ما يحدث الآن في الجوف مفاجأة مرعبة ل هذا الطرف الخاسر ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 07:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سيطر الجيش الوطني وبغطاء من مقاتلات التحالف العربي على مفرق ‎الجوف بالكامل ومنطقة ‎الصفراء ويخوض في الاثناء معارك عنيفة ويقترب من تحرير سلسلة جبال ‎يام ويكبد العدو خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية

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وقالت مصادر محلية، إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مفرق الجوف" كاملا المنطقة الرابطة بين صنعاء ومأرب والجوف" بعد معارك عنيفية مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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واضافت المصادر، إن الجيش سيطر على مناطق واسعة في مفرق الجوف، كما تمكن من السيطرة على منقطة الصفراء التابعة لمحافظة الجوف.

وأشارت المصادر، إلى ان القوات الحكومية تخوض معارك عنيفية في هذه الاثناء لتحرير سلسلة جبال "يام" باتجاه صنعاء.

وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة وان الجيش الوطني تمكن من تدمير عدد من آليات العسكرية للحوثيين.

وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمّير أطقم على متنها تعزيزات بشرية لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبال الساقية جنوبي غرب الجوف ومقتل جميع من كانوا على متنها.

الجدير ذكره بان مليشيا الحوثي تواصل قطعها لخدمات الانترنت بشكل كلي والاتصالات بعودة محدودة لشركة سبأفون في محافظة الجوف وروجت خلال الساعات الماضية على انتصارات وهمية.

