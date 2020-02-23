شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : وزارة الصحة السعودية تصدر بيان هام وعاجل بشأن فيروس كورونا المستجد (19-Covid ..والجوازات تتخذ هذا الاجراء الطارئ بعد الإعلان عن تفشي الفيروس !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 07:58 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وأصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانا على صفحتها على "تويتر"، قالت إنه"لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (19-Covid (داخل

المملكة، حتى الآن".

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وأضاف البيان:"ندعو الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصلمع خدمة وزارة الصحة السعودية"، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للحالات حولالعالم، حتى مساء السبت، بلغ (77662 (شخصا معظمهم في الصين، تعافىمنهم (21041 (بينما توفي (2360).

واتخذت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء الجمعة 21 فبراير، أول تحركرسمي، بقرارا تعليق سفر المقيمين إلى إيران، بعد الإعلان عن تفشي فيروس"كورونا" الجديد فيها، كما تم منع دخول المسافرين من غير السعوديين ممنسبق لهم الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة

حضانة الفيروس، أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران".

أصدرت الجهات السعودية المختصة، بياًنا رسمًيا، حول ما تردد عن إصابة 244شخصا بفيروس كورونا.

ونشرت هيئة مكافحة الشائعات في المملكة، توضيًحا عبر حسابها على موقعالتغريدات القصيرة «تويتر »، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول عن وجود 244

إصابة بفيروس كورونا في السعودية غير صحيح، وهو ما أكدته وزارة الصحةالسعودية بتاريخ 22 فبراير 2020 بعدم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا الجديد

بالمملكة.

