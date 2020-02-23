شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على خلية حوثية جندها الحوثيين ل رصد تحركات قيادات عسكرية رفيعة ..المفاجأة تعرف على الاسماء وعلاقتها بالقيادات المستهدفة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/23 الساعة 07:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف الناشط السياسي حافظ مطير معلومات خطيرة عن محاولة لاغتيال اللواء صغير بن عزيز قائد العمليات المشتركة.

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جاء ذلك في منشور اليوم، على صفحة مطير بموقع فيسبوك وهذا نصه كما ورد: أهم الأدلة التي ضبطت مع المتورد خالد الأمير مدير المستودعات في هيئة الدعم والإسناد اللوجستي التي يرأسها المتورد احمد الولي هو وزوج أبنته ... - القي القبض على المتورد / خالد الأمير وزوج ابنته وهو يصور في القاعدة الإدارية وتم نقلهم إلى الشرطة العسكرية وعندما تم التحقيق معهم وجدوا في التلفونات صور لمخازن التسليح التي انفجرت في صحن الجن قبل ما تتفجر ووجدوا في جوالاتهم صور لمعسكر الشرطة العسكرية وصور لمخازن التسليح في المنطقة العسكرية الثالثة وارسلهن لقيادي حوثي يدعى ابو خالد المتوكل.

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ووجدوا معه رسائل من والى المتوكل نفسه وهو يطلب من تحديد مكان صغير بن عزيز ويقول له بالحرف الواحد ( انت راقب صغير ابن عزيز إلى عندما يستقر في أي مكان وبلغنا بسرعة ).

ووجدوا رسائل اخرى مع شخص يدعى ابو طه وهو يقول له فيه مخازن في منطقة كراء اريدك تصورها ورد عليه ( يومين وأعطيك خبرها ).

ووجدوا معه مراسلات مع اثنين اشخاص واحد يدعى قاسم الصبري والاخر يدعى جميل الصبري وبيشتغلوا في عمليات أمن محافظة مأرب كخلية واحدة لصالح مليشيات الكهنوت الهاشمي وقد القي القبض عليهم وتم التحفظ عليهم.

