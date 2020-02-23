"تنمية المرأة" تستعد لإقامة المهرجان التسويقي الثاني  للأسر المنتجة في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 - المهرة
تستعد الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة ،لإقامة المهرجان الجماهيري الثاني لدعم الأسر المنتجة ،بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة ورئيس المجلس المحلي.
وقالت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة الأستاذة لبنى كلشات إن المهرجان أتى لدعم الأسر المنتجة وتشجيع الإنتاج المحلي .
وأشارت إلى أن المهرجان يأتي ضمن خطط الإدارة العامة لتنمية المرأة في العام 2020وفق توجيهات المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت لتعزيز الإنتاج المحلي وتغطية الإحتياجات بالصناعات الحرفية .
وسيعرض المهرجان الذي يقام في 8-9 مارس منتجات لعدد 80 أسرة من مختلف البضائع المتنوعة وكل ما تحتاجه المرأة من مستلزمات وكماليات وبضائع نسائية متنوعة تحت سقف واحد.
وتشمل المعروضات في المهرجان ملابس نسائية، وأدوات تجميل، وأكلات منزلية مختلفة وحلويات وأعمال يدوية وصناعة المجامر والفخار ومكانس يدوية، وأدوات منزلية ومستلزمات نسائية مختلفة.
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