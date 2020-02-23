غدا.. "الانتقالي" يستعرض انتهاكات الشرعية أمام وفود أممية في جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

ينظم وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في جنيف، غدا الاثنين، عددا من الفعاليات، بالتزامن مع انعقاد الدورة 43 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف.



وتشمل الفعاليات، ندوة حقوقية بعنوان " مضامين السلام في اتفاق الرياض "، بحضور وفود حكومية ومنظمات دولية، بالإضافة إلى عرض فلم وثائقي حول القضية الجنوبية.

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ويعتزم الوفد عقد لقاءات مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية وشخصيات أكاديمية مهتمة بالشأن الجنوبي، لإطلاعهم على معاناة شعب الجنوب، نتيجة تنصل حكومة الشرعية من التزاماتها الخدمية.

وقال عبد الرحمن المسيبلي، ممثل المجلس الانتقالي الجنوبي في جنيف، إن تقرير دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، تضمن جُملة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الإخوان التابعة لحكومة الشرعية في العاصمة عدن ومحافظة شبوة، بالإضافة إلى الاعتداءات الحوثية على محافظتي الضالع وأبين.

وكشف عن اعتزامه رفع التقرير إلى المفوضية السامية، وتوزيعه على الوفود والمنظمات الدولية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.

ودشن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، فعالياته يوم الأربعاء الماضي، بعقد عدد من اللقاءات مع وفد الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.