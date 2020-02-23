اجراء عملية الاستلام والتسليم بين المدير الخلف والسلف بمديرية ثمود بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

اجريت صباح اليوم الاحد 23 فبراير 2020 في المجمع الحكومي بمديرية ثمود عملية اجراء الاستلام والتسليم بين المدير العام السابق لمديرية ثمود صالح عبدالله المنهالي والجديد نايف ناصر المنهالي



وفي اجواء اخوية حميمية تمت عملية التسليم بين المدراء بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية بالمديريه واعضاء المكاتب التنفيذية

Advertisements

والقى مدير عام مديرية ثمود نايف ناصر المنهالي كلمه ترحيبية عبر من خلالها عن شكره للقيادة السياسية بالمحافظة ممثلة بالاخ محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية والاستاذ عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء لنيله الثقة في ادارة هذه المديرية الهامة

وبعث مدير عام ثمود في كلمته برسالة شكر وتقدير للمدير العام السابق للمديرية الاخ صالح عبدالله المنهالي على ماقدمه للمديرية خلال فترة توليه مؤكدا حرصه على العمل على بروح التاخي بين ابناء المديرية وبذل المزيد من العمل تجاة التنمية فيها

ودعا المدير العام في كلمته جميع المواطنين من ابناء المديرية الى التكاتف ورص الصفوف والعمل باللنهوض بالمديرية الى مصاف المديريات المتقدمة بما تمتلكة هذه المديرية من مقومات جمة

حضر عملية التسليم اعضاء اللجنة المكونة من السلطة المحلية بالوادي والصحراء من الماليه والادارة المحلية.