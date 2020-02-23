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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي جنوبي: علي محسن مسيطر على قرارات الرئيس هادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
وصف السياسي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، قرار اقالة محافظ المهرة راجح باكريت بـ"القرار الأهوج والأرعن"، مؤكدا بأن هادي مرتهن لنائبه علي محسن الأحمر.
وقال ابن فريد، في تدوينة على حسابه في تويتر: "كل يوم يبرهن هادي بأنه مرتهن بالمطلق لنائبه علي محسن الأحمر، وينظر بأقل درجة احترام للجنوب وشعبه وقضيته".
وأضاف القيادي الجنوبي: "بمثل هذا القرار الأهوج يتأكد كل ذلك، وبمثل هذا القرار الأرعن نتأكد بأن هادي ليس إلا خاتما ثمينا بيد نائبه، وأنه رجل جُبل على الحقد والكراهية والخنوع، وأنه غير مؤهل أصلا".
والأحد، عزل الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، محافظ المهرة راجح باكريت، وعين محمد علي ياسر بديلاً عنه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2020م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد علي ياسر محافظاً لمحافظة المهرة.
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